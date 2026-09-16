16 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 вересня відзначають Міжнародний день збереження озонового шару, Міжнародний день інтервенційної кардіології, День фармацевтичного працівника, Міжнародний день ідентифікації, Всесвітній день барбера, Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня, Європейський тиждень мобільності.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії всехвальної.

День 1665 Російська агресія - Day 1665 Russian aggression

Міжнародний день збереження озонового шару

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 49 / 114.

Ця дата має за мету привернути увагу населення Землі до проблеми руйнування озонового шару та запропонувати способи її розв’язання. Відомо, що озоновий шар, що захищає атмосферу Землі від згубного впливу сонячного випромінювання, руйнується внаслідок антропогенних дій.

Міжнародний день інтервенційної кардіології

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 76 / 302.

Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2022 року для підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання та популяризації інтервенційних методів лікування, що рятують життя. Інтервенційна кардіологія займається діагностикою та лікуванням серцево-судинних захворювань за допомогою катетерів, стентів та інших технологій, які дозволяють лікарям отримати доступ до серця та кровоносних судин без необхідності відкритої операції. Ці малоінвазивні процедури значно зменшують час відновлення, мінімізують ускладнення та покращують якість життя пацієнтів.

Європейський тиждень мобільності

Європейський тиждень мобільності відзначають з 16 до 22 вересня. Традиція його святкування була започаткована у 1994 році політологом Еріком Бріттоном. Він першим запропонував щорічно проводити акції, покликані зменшити обсяг споживання пального.

День фармацевтичного працівника

Професійне свято, яке було встановлено 1999 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Воно визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення.

Міжнародний день ідентифікації

Цей день привертає увагу до мільйонів людей у всьому світі, які не мають легальної ідентифікації, що ускладнює їм доступ до основних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та фінансові ресурси. Міжнародний день ідентифікації є нагадуванням про нагальну потребу в універсальній ідентифікації та захисті прав людей за допомогою безпечних систем ідентифікації.

Всесвітній день барбера

Глобальна подія, яка визначає важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.

Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня

Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй для зазначення важливості використання науково-технічних інновацій у сприянні сталому розвитку країн Півдня.

Цей день привертає увагу до ролі науки, технологій та інновацій у вирішенні критичних проблем, таких як бідність, нерівність та екологічна стійкість. Він також наголошує на необхідності співпраці, обміну знаннями та розбудови потенціалу для допомоги країнам, що розвиваються, у досягненні Цілей сталого розвитку.

День HR-менеджера

Третя середа вересня – свято для українських HR-менеджерів, спеціалістів у сфері управління персоналом. Префікс HR у назві професії – це скорочення від словосполучення human resources, людські ресурси.

Менеджер з персоналу – людина-універсал, яка може впоратися з обов’язками кадровика та рекрутера. Ейчари розуміються в пошуку та підборі співробітників, складанні таблиць, документів, графіків, адаптації співробітників, організації навчальних заходів, тренінгів та корпоративів.

Перші професії, схожі на сучасний HR-менеджмент, з’явились ще в 1835 році. Тоді вийшла постанова, яка регламентувала відносини між власниками заводів та найманих робітників. У цій постанові офіційно були визначені посади спеціалістів, які опікувались організацією праці робітників. У СРСР ця професія називалась "кадровик", яку замінила більш сучасна та прогресивна професія HR-менеджера.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Едуарда Вінтера (1896–1982), німецького історика-славіста;

90 років від дня народження Михайла Олександровича Криволапова (1936–2020), українського мистецтвознавця.

Ще цього дня:

1908 - Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;

1914 - 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України;

1987 - Підписують Монреальський протокол про захист озонового шару Землі;

2000 - На спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич;

2000 - 26 років з дня жахливої новини про вбивство журналіста, засновника "Української правди" Георгія Ґонґадзе;

2002 рік — Починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!".

Церковне свято

Святої великомучениці Євфимії всехвальної

Також відома як Євфимія Халкидонська, народилася в місті Халкидон (сучасний Кадикьой, Туреччина) у благочестивій християнській родині. Постраждала за віру під час гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном 304 року. Євфимія відмовилася приносити жертви язичницьким богам, за що була піддана жорстоким тортурам. Її кинули на арену для розшматування дикими звірами, але звірі не торкнулися її. Лише ведмедиця нанесла їй невелику рану, після чого Євфимія віддала душу Богу.

Особливе значення має чудо, пов’язане з її мощами. 451 року на IV Вселенському Соборі в Халкидоні, де обговорювалися питання природи Ісуса Христа, її мощі стали свідком істинності православного вчення. Після трьох днів молитви і посту, коли відкрили гробницю, сувій з православним сповіданням віри був у її правій руці, а єретичний сувій лежав біля її ніг.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

З прикмет цього дня:

Сонячно і тепло — осінь буде довгою, м'якою та лагідною. Дощ із ранку — негода триватиме недовго. Дощить увесь день або небо вкрите темними хмарами — жовтень буде холодним і непогожим, а зима — мокрою. Багато павутиння літає — чекайте на теплу погоду. Ранковий туман і прохолода — скоро настануть ранні заморозки. Вітер із півночі — також передвіщає заморозки. Велика кількість роси вранці — буде гарний урожай зернових.

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