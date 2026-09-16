Фінальне голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема призначене на середу

Палата представників США проведе остаточне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

"Завтра я буду керувати дебатами на пленарному засіданні Палати представників щодо остаточного ухвалення законопроекту Ліндсі Грема про санкції", – заявив член Палати представників Майкл Маккол.

Співавтор законороєкту сенатор Річард Блюменталь, коментуючи голосування, заявив, що цей законопроект "спалить" військову машину Путіна.

"Єдиний спосіб зупинити хуліганів – це відтіснити їх і дати їм по обличчю", – заявив він, звертаючись до української громади.

"Ми не зупинимося, доки Україна не стане безпечною вільною державою", – додав сенатор.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 вересня, Палата представників проголосувала за законопроєкт про санкції проти Росії, який минулого місяця переважною більшістю голосів ухвалив Сенат США. Голоси розділилися 214 проти 211.

Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, відданий прихильник України, надасть президенту Дональду Трампу повноваження ввести 100-відсоткові мита на п'ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також на п'ять країн, які допомагають Росії ухилятися від енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Джерело: https://x.com/ralexdc/status/2099997843364708363

https://x.com/ralexdc/status/2099993202015060366