Мін'юст США висунув звинувачення групі росіян через організацію терактів та замовних вбивств

Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт, в якому кільком громадянам Росії висунуто звинувачення у фінансуванні тероризму та змові з метою вчинення вбивств у різних куточках світу. Про це заявив генеральний прокурор Тодд Бланш, повідомляє ABC News.

"За словами Бланша, обвинувальний акт містить інформацію про нібито спроби цієї групи вбити російського дисидента, який, на їхню думку, перебував у районі Вашингтона, округ Колумбія", – йдеться в повідомленні.

Прокурори Федеральної прокуратури Південного округу Нью-Йорка заявили у вівторок, що мережа осіб, які, згідно з обвинувальним актом, "працювали на розвідувальні служби Російської Федерації (мережа "RIS")", з 2024 року займалася розшуком та стеженням за російськими дисидентами, які проживають у США та Європі, а також координувала терористичні атаки проти військової та цивільної інфраструктури в європейських країнах, що підтримують Україну.

В обвинувальному акті названо трьох високопоставлених членів мережі, а також двох вербувальників для цієї групи. Згідно з висунутими звинуваченнями, мережа також намагалася вербувати осіб на території США для здійснення терористичних атак у Європі.

Серед високопоставлених осіб, зазначених у обвинувальному акті, – Юрій Храмеєв, відомий як "полковник Юрій", якого в обвинувальному акті визначено як колишнього полковника російських спецслужб; Кирило Храмеєв, офіцер Федеральної служби безпеки Росії та син Юрія Храмеєва; а також Оеміс Ромагоза Дурруті, який, згідно з обвинувальним актом, є громадянином Куби, що проживає в Росії, і координував атаки для цієї групи.

У обвинувальному акті також стверджується, що двоє інших обвинувачених – Яйдель Дельгадо Суарес, відомий під псевдонімом "Вікінг", та Анхель Едуардо Кастро – частково виконували функції вербувальників для мережі RIS.

Зокрема, мережа RIS, як стверджується, влітку 2026 року завербувала громадянина Венесуели, який проживав у США, для стеження та вбивства відомого російського дисидента, який, на їхню думку, працював у Вашингтоні.

Звинувачення включають листування між членами угруповання у зашифрованих месенджерах, де вони обговорювали план замовного вбивства, надаючи конкретні інструкції щодо того, як їхні вербувальники могли б здійснювати стеження, а також домовлялися про оплату.

Джерело: https://abcnews.com/Politics/doj-charges-russians-allegedly-financing-terrorism-murder-hire/story?id=136471577