Зеленський проведе зустріч із Макроном на полях Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час переговорів лідери двох держав детально обговорили поточну ситуацію в дипломатичному процесі, повідомляє пресслужба президента України.

"Володимир Зеленський поінформував про комунікацію з усіма партнерами. Президенти обговорили можливі кроки, щоб зупинити жахливу російську війну, та питання двостороннього порядку денного. Глава держави наголосив, що Україна цінує підтримку Франції в захисті наших людей", – йдеться в повідомленні.

Лідери також домовилися зустрітись найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше FT повідомляло з посиланнями на джерела, що Франція лобіює країни ЄС щодо скасування санкцій проти узбецько-російського олігарха Алішера Усманова в рамках угоди про звільнення ув'язнених з Азербайджаном.

За словами трьох осіб, обізнаних з ходом переговорів, запропонована угода про звільнення кількох французьких громадян, утримуваних в Азербайджані, гальмує зусилля ЄС щодо продовження обмежень проти близько 2 600 осіб та організацій, введених у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, повідомили FT.

Як компроміс, країни ЄС погодилися на продовження режиму санкцій на один тиждень, щоб продовжити переговори. Раніше в понеділок Франція та Словаччина наклали вето на повне продовження санкцій на 12 місяців, якщо Усманов не буде виключений зі списку, повідомили FT ще троє чиновників.

Джерело: https://president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-franciyi-obgovorili-situaciyu-v-diplo-106401