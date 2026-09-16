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Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Грема про санкції проти РФ

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Палата представників США проголосувала за законопроєкт про санкції проти Росії, який минулого місяця переважною більшістю голосів ухвалив Сенат США.

"Законопроект щойно прийнято", – повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

Він зазначив, що голоси розділилися 214 проти 211.

Напередодні голосування сенаторка Джин Шагін, головна представниця Демократичної партії у Сенаті з питань зовнішньої політики, заперечила твердження своїх колег-демократів, які заявляли, що законопроект надає президенту США Дональду Трампу необмежені повноваження щодо введення мит.

"Це грубе перекручування фактів", – заявила вона.

Як повідомлялося, законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, відданий прихильник України, надасть президенту Дональду Трампу повноваження ввести 100-відсоткові мита на п'ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також на п'ять країн, які допомагають Росії ухилятися від енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Джерело: https://x.com/ralexdc/status/2099975384179630310

#росія #санкції #сша
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