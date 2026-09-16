Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Грема про санкції проти РФ

Палата представників США проголосувала за законопроєкт про санкції проти Росії, який минулого місяця переважною більшістю голосів ухвалив Сенат США.

"Законопроект щойно прийнято", – повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

Він зазначив, що голоси розділилися 214 проти 211.

Напередодні голосування сенаторка Джин Шагін, головна представниця Демократичної партії у Сенаті з питань зовнішньої політики, заперечила твердження своїх колег-демократів, які заявляли, що законопроект надає президенту США Дональду Трампу необмежені повноваження щодо введення мит.

"Це грубе перекручування фактів", – заявила вона.

Як повідомлялося, законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, відданий прихильник України, надасть президенту Дональду Трампу повноваження ввести 100-відсоткові мита на п'ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також на п'ять країн, які допомагають Росії ухилятися від енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Джерело: https://x.com/ralexdc/status/2099975384179630310