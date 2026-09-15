Урядовий проєкт держбюджету-2027 передбачає зростання дефіциту до 15% ВВП

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік, який уряд вніс до парламенту у вівторок, передбачає дефіцит на рівні 15% прогнозного ВВП порівняно із очікуваним дефіцитом цього року 12% ВВП, йдеться у презентації Міністерства фінансів на його сайті.

Згідно із нею, загальне фінансування держбюджету має зрости на 415,4 млрд грн – до 1 трлн 666,1 млрд грн.

Передбачається, що його майже повністю забезпечать зовнішні запозичення, які збільшаться порівняно із цим роком на 469 млрд грн – до 1 трлн 822,9 млрд грн, тоді як погашення – на 30 млрд грн, до 162,3 млрд грн.

Щодо внутрішніх запозичень, то очікується їх зростання на 124,9 млрд грн – до 544,4 млрд грн, але цього вистачить рівно на внутрішні погашення, яка збільшаться на 19,9 млрд грн.

Щодо приватизації, то доходи від неї прогнозуються на рівні 2 млрд грн, як і цього року, а ще 3,5 млрд грн зменшення залишків державних коштів.

Як сказано у пояснювальній записці, очікувана середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів становить близько 14,8% річних, для зовнішніх – близько 5,4%. Разом з цим умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників, йдеться у документі.

Згідно із розрахунками прогнозний граничний обсяг державного боргу зросте наступного року з 10,15 трлн грн до 12,31 трлн грн та становитиме близько 110,4% ВВП.

Граничний обсяг надання державних гарантій за рішенням Кабінету міністрів на 2027 рік визначено на рівні не нижче поточного року – 65 млрд грн, що не перевищує 3% планових доходів загального фонду держбюджету та відповідає взятим зобов'язанням в рамках нової чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ. Одночасно очікується здійснення платежів на виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, у сумі 21 млрд грн.

Враховуючи структуру державних запозичень у цьому році та прогнозних запозичень у наступному на кінець 2027 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 16% від загального обсягу державного боргу, тоді як зовнішнього – 84%.

Згідно із пояснювальною запискою, в наступному році на фінансування проектів розвитку та відновлення і відбудови інфраструктури, а також заходів, пов'язаних з обороноздатністю держави передбачається залучити від урядів іноземних держав 35,37 млрд грн, від Європейського інвестбанку – 37,74 млрд грн, Банку розвитку Ради Європи – 7,03 млрд грн, Європейського банку реконструкції та розвитку – 4,51 млрд грн, Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 5,87 млрд грн та від інших МФО та іноземних фінансових установ – 1,23 млрд грн.

Крім того, для реалізації пріоритетних проектів відновлення та розвитку у 2027 році прогнозується надходження від іноземних партнерів 19 106,7 млн грн грантових коштів.

Резервний фонд державного бюджету на 2027 рік за загальним фондом передбачено у сумі 91,58 млрд грн за загального розміру доходів 5 трлн 648,0 млрд грн та видатків 6 трлн 407, млрд грн, що відповідно на 452,1 млрд грн та 864,9 млрд грн більше, аніж очікувані показник держбюджету-2026.

Мінфін уточнив, що зростання внутрішніх доходів заплановано у обсязі 265,9 млрд грн, або 9,2% –до 3 трлн 155 млрд грн, тоді як грантів – на 186,2 млрд грн, або 8,1%, до 2 трлн 493 млрд грн. Остані мають надійти за програми Ukraine Support Loan (USL), Ukraine Facility (UF) та ERA (за рахунок заморожених російських активів).

Загалом потреба у міжнародній підтримці на наступний рік оцінюється у обсязі $52?6 vkhl порівняно із $50,8 млрд цього року та $52,4 млрд грн – минулого.

Зазначається, що проєкт держбюджету-2027 побудований на припущенні сповільнення зростання реального ВВП наступного року до 1,3% з 1,6% цього року та збільшення його номінального значення до 11,14 трлн грн з 10,11 трлн грн цього року та 8,93 трлн грн – попереднього.

Щодо інфляції, то 2027 року очікується її зменшення до рівня 2025 року – 8,0% з 9,2% цього року.

Розрахунковий обмінний курс гривні у проєкті держбюджету-2027 складає 47,1 грн/$1 середній по року та 48,3 грн/$1 – на кінець року порівняно із відповідно 44,4 грн/$1 та 45,8 грн/$1 у держбюджеті цього року.

Дефіцит торговельного балансу, як очікується, наступного року збільшиться до $79,66 млрд з $69,19 млрд цього року та $59,25 млрд наступного року за рахунок випереджаючого зростання імпорту.

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/stiikist_zaradi_rozvitku_uriad_skhvaliv_proiekt_derzhbiudzhetu-2027-5917

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70773