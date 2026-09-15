Уряд пропонує створити у держбюджеті-2027 страхові фонди для бізнесу та АЗС підняттям ставок ПДВ та акцизу

Кабінет міністрів у затвердженому проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонує створити два спеціальних фонди – для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки та захисту підприємств паливного сектору від таких ризиків – та формувати внесок до них за рахунок підвищення податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу на пальне.

"Одним із можливих джерел його формування (першого фонду – ІФ-У) є підвищення стандартної ставки на 1 відсотковий пункт – з 20% до 21%. Остаточне рішення щодо такого заходу потребуватиме законодавчого врегулювання", – йдеться у повідомленні Міністерства фінансів на його сайті.

Згідно з ним, ресурс для цього фонду передбачено у обсязі 58,7 млрд грн.

"Окремо 8,3 млрд грн планується спрямувати на захист підприємств паливного сектору від таких ризиків – за рахунок можливого підвищення акцизу на пальне (бензин, дизельне паливо та скраплений газ)", – додав Мінфін.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту держбюджету на сайті Верховної Ради, мова йде про додаткове підвищення ставок акцизу до того, яке вже раніше було затверджено у Податковому кодексі та яке передбачає зростання акцизу на бензину з EUR300,80 цього року до EUR329,90 наступного (тут і далі – за 1 тис. л), дизельного палива – з EUR253,80 до EUR291,90 та скрапленого газу – зі EUR198 до близько EUR223.

Очікується, що додатковий акциз з виробленого пального складе 0,52 млрд грн, з ввезеного – 7,79 млрд грн. В той же час у документі відсутні ставки, до яких пропонується підняти акциз.