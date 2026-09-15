Уряд схвалив проєкт держбюджету-2027 зі зростанням доходів на 8,7% і видатків на 13,5%

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет на 2027 рік", підготовлений Міністерством фінансів, який передбачає доходи державного бюджету на наступний рік в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Загальний обсяг видатків становитиме 7,27 трлн грн, що на 864,9 млрд грн, або на 13,5%, перевищує показники поточного року, йдеться у повідомлені на сайті Мінфіну.

Згідно із ним, потреба у міжнародній підтримці у 2027 році оцінюється у $52,6 млрд.

Наголошується, що головним пріоритетом проєкту залишається сектор безпеки і оборони, на який запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями передбачено 1,79 трлн грн (на 337,5 млрд грн більше, ніж у 2026 році), на озброєння та військову техніку – майже 2,3 трлн грн (на 1,4 млрд грн більше, ніж у 2026), на резерв коштів – 264,9 млрд грн (на 51,3 млрд грн більше), а також 30 млрд грн на держгарантії для озброєння та техніки. Ще майже 500 млрд грн передбачено на інші видатки сектору (на 127,7 млрд грн більше, ніж у 2026).

Прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграм також повідомив про плани залучити додаткоо на ці потреби наступного року мінімум 1 трлн грн від партнерів.

"Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року. Проте хочу наголосити, що потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків", – написав він.

Як зазначив Мінфін, у бюджеті-2027 також суттєво збільшено фінансування соцсфери, освіти, охорони здоров'я, ветеранської політики та підтримки економіки. Зокрема, видатки на освіту зростуть на 58,8 млрд грн – до 328,5 млрд грн, що дозволить забезпечити середньомісячну заробітну плату досвідченого вчителя на рівні 27,3 тис. грн (на 65% більше порівняно з 2026 роком), а також профінансувати харчування всіх учнів 1-11 класів.

Охорона здоров'я отримає 292,5 млрд грн, зокрема завдяки збільшенню програми медгарантій середня зарплата лікаря спеціалізованої допомоги складе щонайменше 30 тис. грн.

Згідно з релізом, на соціальні виплати та заходи Мінсоцполітики передбачено 540,3 млрд грн (на 72,6 млрд грн більше, ніж у 2026р). З них 292,8 млрд грн – трансферт до Пенсійного фонду на виплату доплат до пенсій (на 41,5 млрд грн більшк, ніж у 2026),66,4 млрд грн – підтримка осіб з інвалідністю та їхня соцінтеграція, протезування (на 31,9 млрд грн більше, ніж у поточному році), 51,9 млрд грн – на виплату підвищених допомог дітям з інвалідністю та особам з їх числа (на 28,3 млрд грн більше, ніж закладено у 2026), 11,5 млрд грн – забезпечення допоміжними засобами реабілітації та високофункціональне протезування (на 3,6 млрд грн більше), 4 млрд грн – надання загальнонаціональних соцпослуг (на 2 млрд грн, ніж у поточному році).

Щодо видатків соцфондів, то у держбюджеті закладено 1,3 трлн грн (на 218,2 млрд грн більше, ніж на 2026) зокрема: 1,28 трлн грн (+213 млрд грн) – видатки Пенсійного фонду, 31,6 млрд гривень – для Фонду безробіття (на 5,3 млрд грн перевищує показник у 2026 році), ще 1 млрд грн – Держфонд соцзахисту осіб з інвалідністю, повідомив Мінфін.

За його даними, підтримка економіки та бізнесу складе 96 млрд грн (на 11,4 млрд грн, або на 13,5%, більше порівняно з 2026 роком), зокрема на програму "єОселя" закладено 45 млрд грн (на 12 млрд грн більше), на "Доступні кредити 5-7-9%" – 29 млрд грн (на 1 млрд грн), а на Фонд розвитку інновацій (зокрема оборонні технології Brave1 та робототехніку) – 10,1 млрд грн (на 2,1 млрд грн більше ніж у 2026 році).

Для страхування бізнесу від воєнних ризиків зарезервовано 58,7 млрд грн (на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2026 році), джерело доходів – підвищення податку на додану вартість.

Також передбачено 7,4 млрд грн на підтримку сільгосптоваровиробників. Ще 116 млрд грн заплановано спрямувати на публічні інвестиційні проєкти та програми.

Крім того, проєкт передбачає часткове (25%) відновлення Державного дорожнього фонду в обсязі 52,8 млрд грн, а також спрямування 18,2 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах для підтримки регіонів і комунальних послуг (на 2,2 млрд грн, або на 13,8%, більше порівняно з 16 млрд грн у 2026 році). Загальний ресурс місцевих бюджетів у 2027 році становитиме 1 трлн 34,5 млрд грн (на 84,5 млрд грн, або на 8,9%, більше порівняно з 950 млрд грн у 2026 році).

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/stiikist_zaradi_rozvitku_uriad_skhvaliv_proiekt_derzhbiudzhetu-2027-5917

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