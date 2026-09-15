Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати президентський літак України – Зеленський

Росія двічі за останні тижні націлилася на літак, на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив Зеленський у вівторок в інтерв'ю CBS News.

"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони вчинили так само", – заявив Зеленський.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе раніше заявляв, що літак Зеленського "майже потрапив під удар" безпілотника в повітряному просторі Молдови, коли український лідер 9 вересня вилетів до Осло з візитом, додавши: "Це реальність, в якій він живе".

Про інцидент з входом дронів в повітряний простір Молдови під час зворотного рейсу президентського літака раніше не повідомлялося.

Пізніше українські чиновники заявили, що всі члени президентської делегації перебувають у безпеці, і на той момент було незрозуміло, чи був цей інцидент навмисним. У вівторок Зеленський заявив, що це було частиною російської стратегії, спрямованої на залякування його та інших іноземних лідерів.

Крім того, у неділю російський безпілотник завдав удару по пасажирському поїзду, в якому перебували іноземні високопосадовці, що прибули з візитом до України, зокрема високопоставлені європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус, змусивши їх евакуюватися поблизу польського кордону.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали. Ось чому, коли в цьому поїзді перебували європейці, американці та велика делегація, вони й здійснили атаку", – сказав Зеленський.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-zelenskyy-cbs-interview-drones-targeted-plane-twice/