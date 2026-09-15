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Рада цього тижня розгляне сім законопроєктів для закриття дефіциту державного бюджету – Зеленський

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На поточному тижні Верховна Рада планує розглянути сім законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Сім законопроєктів у порядку денному, більшість із них – це перше читання, але кожен із них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо – не окрему партію, групу чи особистість", – заявив президент.

Він додав, що деякі рішення можуть бути "складними, неприємними та непопулярними", але наразі вони необхідні для забезпечення повної потреби оборони.

"Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. І я прошу всіх у нашій державі бути однаково результативними заради України", – резюмував Зеленський.

#держбюджет #законопроєкти #дефіцит
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