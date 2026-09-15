Уряд готує нові заходи підтримки для українського агросектору – Зеленський

Кабінет міністрів України готує нові кроки на підтримку аграрної сфери, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Державні кроки на підтримку аграрної сфери будуть, ми обговорили, що саме потрібно. І по кредитах, і по державному регулюванню та паузах у перевірках, і по підтримці страхування урядовці мають підготувати всі рішення. Активно працюємо з нашими партнерами, щоб було дипломатичне рішення на підтримку нашого експорту. Це не тільки наше питання фактично – від експорту продовольства з України залежать десятки інших країн", – наголосив президент.

Він додав, що наразі до допомоги українським аграріям вже залучені Єгипет, залучена Індія, Туреччина, арабські держави.

"Усі бачать, яке значення має наш експорт, і відчувають: саме з Україною разом можна вирішити питання продовольчої безпеки й гарантувати відсутність кризи вартості життя в країнах, де соціальна стабільність означає безпеку і цих країн, і Європи. Є доручення у наших дипломатів щодо цього, і розраховуємо на відповідні результати. Найближчими тижнями може бути необхідний усім нам результат, це залежить від того передусім, чи достатньо бажання в партнерів просувати кроки на деескалацію в цій війні та зрештою – на мир", – зазначив Зеленський.