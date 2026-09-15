Україна укладе нові контракти для посилення захисту об'єктів "Укрзалізниці" – Зеленський

Захист критичної інфраструктури, енергетики та залізничної логістики став головною темою засідання Ставки верховного головнокомандувача. Особливу увагу під час обговорення приділили роботі "Укрзалізниці", яка залишається однією з ключових цілей для ворожих атак, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Хоча росіяни вважають нашу залізницю однією з провідних цілей, "Укрзалізниця" працює на рівні, і попри затримки, попри удари, попри всі пошкодження логістику ми зберігаємо. Будуть додаткові контракти на системи, які посилять захист залізниці, посилять захист прикордонних переходів та інших об'єктів УЗ, і рішення щодо цього вже є. Ми говорили з прем'єр-міністром України, говорили з міністром фінансів, щоб знайти шлях, як нашим державним банкам підтримати нашу державну логістику. Це питання не абстрактне – це життя України", – заявив президент.