Україна успішно випробовує нові перехоплювачі проти реактивних "шахедів" – Зеленський

Українські фахівці успішно випробовують нову вітчизняну розробку, призначену для перехоплення реактивних "шахедів", повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Сьогодні є хороша новина про перехоплювачі проти реактивних "шахедів". Ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська – є збиття, "шахед" уражено", – заявив президент.

Він додав, що наразі ведеться доопрацювання проєкту. Триває робота й інших розробників.

"Ми чекаємо робочий інструмент. Дуже важливо, щоб було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів. Зараз і нашу бойову авіацію – винищувачі, вертольоти – ми максимально задіяли, щоб дати прикриття містам і селам. Екіпажі – перехоплювачі звичайних "шахедів" зараз попрацювали ефективно. Минулої ночі відсоток збиття "шахедів" був 93. Це суттєво, хоча, звісно, треба більше. Державні ресурси, державні фінанси – ми направляємо стільки, скільки потрібно на цю роботу, щоб дати всю необхідну зброю", – резюмував Зеленський.