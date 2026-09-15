Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Японії, говорили про енергетичну та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі енергетичну підтримку України та оборонну співпрацю, президент запросив прем'єр-міністерку Японії Санае Такаїчі приїхати з візитом до Києва, повідомила пресслужба Офісу президента.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський подякував Японії за послідовну підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення.

У Телеграм-каналі Зеленський зазначив, що "це дуже важливий візит саме зараз, у дні постійних і жорстоких російських обстрілів. Те, що японська делегація у Києві попри всі загрози, – це справжній вияв поваги, який ми цінуємо. І ми завжди будемо раді бачити в Україні прем'єр-міністерку Японії Санае Такаїчі.

"Високо цінуємо гуманітарну, енергетичну, політичну підтримку. Починаючи з головування у Великій сімці, Японія послідовно підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України, завжди виступала щодо підтримки, і хочу за це вам, вашому народу подякувати", – сказав президент України.

За словами Зеленського, сторони обговорили енергетичну підтримку України напередодні зими, оборонну співпрацю, зокрема участь Японії в програмі PURL. "Дякую пану спікеру, парламенту й усьому народу Японії за принципову солідарність, відчутну допомогу та підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності", – резюмував Зеленський.

Як зазначає пресслужба президента, Зеленський наголосив, що Японія завжди рішуче засуджувала агресію російського очільника проти України й рішуче засудила його візит на Курильські острови. "Ми в цьому сенсі, безумовно, підтримуємо Японію, підтримуємо ваш суверенітет, територіальну цілісність", – зауважив Глава держави.

Ейсуке Морі подякував Україні за підтримку територіальної цілісності Японії. "Зі свого боку я ще раз хочу запевнити вас, що Японія завжди підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України", – зазначив спікер Палати представників парламенту Японії.

Ейсуке Морі нагадав, що у 2022 році японський парламент підтримав резолюцію про засудження спроб Росії порушити територіальну цілісність України. "Саме тому ми приїхали сюди, до України, щоб ще раз продемонструвати нашу позицію як японського парламенту, що всі партії, незважаючи на їхню політику, підтримують Україну й будуть підтримувати Україну", – наголосив він.

Зеленський окремо відзначив рішення Японії щодо нелетальної оборонної допомоги, зокрема участь у програмі PURL.

Повідомляється, що президент запросив прем'єр-міністерку Японії Санае Такаїчі приїхати з візитом до України.

Президент відзначив спікера Палати представників парламенту Японії орденом "За заслуги" І ступеня.