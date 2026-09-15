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Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора

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Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Текст документу опублікований на сайті глави держави.

Раніше в цей день, 15 вересня, парламент дав згоду на звільнення Кравченка.

Як повідомлялося, Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

Кравченко підтвердив, що покинув територію України, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. Він заявив, що виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні. Генпрокурор оформив відрядження до Франції з 13 вересня, тобто через шість днів після того, як подав у відставку.

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, яку він обіймав з 21 червня 2025 року.

 

#звільнення #генпрокурор
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