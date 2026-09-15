У Нідерландах розслідують збій у русі поїздів

Поліція в Нідерландах розслідує причини збою залізничного сполучення, що стався у вівторок, повідомляє Associated Press (AP) з посиланням на урядову залізничну мережу ProRail у вівторок.

"На кількох ділянках виявлено підозрілі предмети. Судячи з усього, хтось навмисно поклав їх на залізничні колії. Ми підозрюємо саботаж. До розслідування залучено поліцію", – йдеться в повідомленні ProRail.

Зазначено, що інцидент стався у вівторок під час ранкової години пік. Збій охопив центральні й східні регіони країни та вплинув на плани сотень тисяч пасажирів.

У компанії-операторі залізничної інфраструктури Nederlandse Spoorwegen заявили, що серед міст, які постраждали від транспортного збою, опинилися Зволле, Девентер та Амерсфорт.