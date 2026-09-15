Зеленський змінив керівництво міжвідомчої комісії з ВТС та ініціював зміну його персонального складу – указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Євгенія Острянського з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю та призначив головою комісії заступника секретаря РНБО Давида Алояна.

"Призначити Алояна Давида Манвеловича – заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, увільнивши від виконання цих обов'язків Є.Острянського", – йдеться в тексті указу №919/2026 від 15 вересня, опублікованого на сайті голови Української держави в середу.

Також указом Зеленський доручив голові міжвідомчої комісії подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу цієї комісії.

Як повідомлялося, президент звільнив Острянського з посади першого заступника секретаря РНБО та призначив на цю посаду Сергія Науменка 17 серпня.

Алояна, який обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості до ліквідації відомства, Зеленський призначив заступником секретаря РНБО у вересні 2025 року. Секретар РНБО Рустем Умеров, вітаючи призначення Алояна на посаду, зазначив його значний досвід у сфері ОПК, зокрема у розвитку проєктів із локалізації виробництва, посиленні співпраці з європейськими партнерами та формуванні стратегії оборонно-промислового розвитку.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/9192026-61613