Російський олігарх, близький до Путіна взяв участь у фінансуванні весілля сина президента Трампа – ЗМІ

Впливовий конгресмен-демократ, який очолює Комітет з нагляду Палати представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування через те, що російський олігарх Умар Кремльов, близький до Володимира Путіна, профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого, повідомило видання Axios.

"Демократи в Комітеті з нагляду розслідують численні способи, якими родина Трампа намагалася збагачуватися завдяки своїй близькості до президента Дональда Трампа", – заявив Гарсія у листі до глави адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, якого цитує Axios.

В окремому листі до Трампа-молодшого Гарсія написав, що розслідування ProPublica щодо ролі російського олігарха Умара Кремльова у фінансуванні заходу "може бути найсерйознішим звинуваченням проти вас на сьогодні". Гарсія може очолити розслідування в Конгресі, якщо демократи повернуть контроль над Палатою представників після виборів у листопаді.

14 вересня стало відомо, що Кремльов профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого – старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, а серед гостей були росіяни. Кремльов, президент Міжнародної боксерської асоціації, оплатив витрати на травневу вечірку на Багамах на суму в сотні тисяч доларів, повідомляє ProPublica.

За даними ProPublica, олігарх оплатив оренду одного з двох приватних островів, де проходив захід, а також феєрверки – попри те, що статки Трампа-молодшого оцінюють у $300 млн.

Представник Трампа-молодшого не заперечив факт оплати Кремльовим, заявивши ProPublica, що той є "особистим другом Дона", але "не людиною, з якою він має ділові відносини".

У пресслужбі Кремльова заявили ProPublica, що вони познайомилися "кілька років тому" і "підтримують дружні стосунки". Там також зазначили, що Кремльов "ніколи не обговорював політичні питання зі своїми американськими друзями та знайомими".

Джерело: https://www.axios.com/2026/09/15/donald-trump-jr-wedding-investigation-kremlev