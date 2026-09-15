Повністю відновити водо- та електропостачання в Ізюмі до кінця доби неможливо – МВА

Ізюм частково знеструмлений внаслідок ворожих масованих ударів, спостерігаються проблеми зі зв'язком, повідомляє Ізюмська військова адміністрація

"Наразі спостерігаються перебої зі зв'язком, фахівці проводять необхідне переналаштування обладнання для стабілізації роботи мобільних мереж. Електропостачання на пошкоджених ділянках відновлюється поступово, проте через складність пошкоджень повністю відновити роботу електромереж протягом поточної доби неможливо", – йдеться у повідомленні.

За її інформацією, до кінця дня також не вдасться повністю відновити водопостачання через складність пошкоджень та великий обсяг відновлювальних робіт. Також триває ліквідація наслідків ударів у житлових масивах.

"Зважаючи на значний масштаб пошкоджень приватного сектору та багатоквартирних будинків , роботи з оперативного закриття будинків триватимуть і завтра – виконати весь обсяг за один день не дозволяють наявні масштаби руйнувань, безпекова ситуація та погодні умови", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/izyum_official/44373