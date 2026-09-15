Бескрестнов висловився за доступ цивільних до карти переміщення ворожих БпЛА, що використовується Силами оборони

Радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш), коментуючи рішення Ради оборони Київщини надати автозаправним станціям (АЗС) доступ до карти переміщення ворожих БпЛА, яка використовується Силами оборони, виступив за надання такої інформації всьому населенню України.

"Прийнято рішення надати доступ до карти переміщення "Шахедів" АЗС. Такий доступ вже має "Укрзалізниця". Такий доступ мають і інші організації. Найголовніше, що доступ до системи має й наш ворог, просто тому, що за такої кількості користувачів неможливо зберегти інформацію в таємниці. Доступ мають адміністратори сотень каналів у Telegram, які словами переказують те, що бачать", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

У цьому контексті Флеш задається питанням: "Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню? Це збереже потенційно сотні життів!"

За його словами, в Міноборони вже "кілька разів обговорювали цей варіант, аргументів проти не знайшли. Надточні координати, номера цілей, службова інформація та інформація про особливі цілі будуть доступні лише військовим. Цивільнім потрібно бачити тільки де зараз загроза".

Раніше в цей день очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що за рішенням Ради оборони Київщини та за координації КОВА АЗС області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони. За його словами, доступ до системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.

Як повідомлялося, 12 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд уже тестує окреме програмне рішення для АЗК, яке має визначати напрямок руху дронів та автоматично й оперативно попереджати станції про наближення ворожої загрози.

За словами Корецького, після тестування на АЗС систему планують поширити й на інші підприємства.

Джерело: https://www.facebook.com/Serhii.Flash/posts/pfbid027asRWH8vcuXQ1RAT2789hSPCcfnKPiJG4PXJUC2hBmnmc1Da5a3jZTYbfNGDcVYHl