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Ударними дронами на Київщині пошкоджено 7 об'єктів за добу – ОВА

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Ворожі ударні безпілотники пошкодили 7 об'єктів у Київській області за останню добу – приватні будинки, ангар, транспортні засоби та комунальна установа, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. За останню добу в області пошкоджено 7 об'єктів", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За його словами, наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Пошкоджено приватні будинки, ангарне приміщення, транспортні засоби та комунальна установа.

"На щастя, постраждалих немає", – зазначив Ткаченко.

На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2885

#пошкодження #бпла #київська_область #обстріли
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