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АЗС Київщини отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності – ОВА

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АЗС Київщини отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності – ОВА

Автозаправні станції (АЗС) Київської області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони, для завчасного реагування на повітряні загрози, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За рішенням Ради оборони Київщини та за координації КОВА автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Ткаченко зазначив, що доступ до системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.

"Простими словами: АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки", – написав він.

"Останні атаки ворога показують, що АЗС та інші об'єкти паливної інфраструктури також перебувають під загрозою. Окремо хочу звернутися і до водіїв. Ставтеся відповідально до сигналів про небезпеку і слідкуйте за вказівками працівників АЗС щодо роботи під час тривог", – написав Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2884

#азс #київська #сповіщення
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