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Антикорупційні органи викрили схему привласнення 137 млн грн на подарованих вагонах столичного метро

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Антикорупційні органи викрили схему привласнення 137 млн грн на подарованих вагонах столичного метро

За процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру 7 учасникам злочинної групи, яка, за версією слідства, причетна до заволодіння 137,5 млн грн КП "Київський метрополітен", повідомляє САП.

"Про підозру повідомили: колишньому посадовцю КП "Київський метрополітен"; трьом службовцям КП "Київський метрополітен"; двом співорганізаторам злочину; директору підконтрольної компанії", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

У межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен безоплатно передав КП "Київський метрополітен" 60 вагонів метро.

"У 2023 році КП "Київський метрополітен" провело тендери на закупівлю транспортно-експедиційних послуг з метою забезпечити доставку вагонів. У цьому тендері перемогу здобула заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала послуги з транспортування за суттєво завищеними цінами. Вартість контракту становила 190 млн грн", – уточнюється в повідомленні.

За даними антикорупційної прокуратури, для маскування злочину кошти, які надійшли на виконання контракту, учасники схеми переказали на рахунок підконтрольної фірми за кордоном.

"Згодом частину суми сплатили реальному перевізнику, а решту – 137,5 млн грн – привласнили", – наголошують у САП.

"Зазначимо, що викриття злочину відбувалося за активного сприяння фахівців Держаудитслужби", – інформують в антикорупційній прокуратурі.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4343

#київ #метро #зловживання #сап
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