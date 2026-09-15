Європейський офіс КБФ відкрився в Брюселі для просування інтересів України – Яценюк

У Брюсселі (Бельгія) відкрився європейський офіс Київського безпекового форуму (КБФ), його виконавчим директором призначено політолога й експерта із зовнішньої та безпекової політики Марціна Бужаньського.

Як повідомляється на сайті КБФ у вівторок, мета офісу сприяти в досягненні ключових для України цілей, насамперед, перемоги у війні, вступу до Європейського союзу і НАТО, відбудови держави, притягнення РФ до відповідальності та виплати нею репарацій, повноцінна участь у формуванні нової оборонної архітектури Європи.

"Україна сьогодні захищає не лише себе – вона захищає Європу. Ми відкриваємо офіс у Брюсселі, щоб українські інтереси були постійно представлені там, де ухвалюються рішення про майбутнє Європи", – повідомив голова КБФ, експрем'єр-міністр України (2014-16) Арсеній Яценюк.

Зазначається, що Офіс розвиватиме діалог з інституціями ЄС і НАТО, урядами та парламентами країн-партнерів, провідними аналітичними центрами, громадянським суспільством і медіа, стане майданчиком для міжнародних зустрічей, переговорів, експертних дискусій і спільних ініціатив. Також офіс КБФ сприятиме розвитку стратегічної взаємодії у форматі ЄС – Україна – Велика Британія та поглибленню співпраці з ключовими партнерами НАТО.

Джерело: https://ksf.openukraine.org/categories/news/u-bryusseli-vidkrivsya-yevropejskij-ofis-kiyivskogo-bezpekovogo-forumu