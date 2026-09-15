Кількість постраждалих в Києві внаслідок обстрілів зросла до 12, один помер, шестеро в лікарнях – мер

Шестеро постраждалих внаслідок російських ударів по Києву у вівторок залишаються у лікарнях столиці, один чоловік помер, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Від ранку 15 вересня, внаслідок атак ворога, в столиці постраждали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні. 6 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше він повідомляв про шістьох постраждалих, пізніше про те, що одного з поранених врятувати не вдалося.

За словами Кличка, окупанти атакували автозаправні станції в різних районах Києва, у Солом'янському районі було влучання в гаражі та нежитлову будівлю, падіння уламків збитих дронів на відкритій території та біля житлових будинків.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7519