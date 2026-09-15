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До 11 людей зросла кількість постраждалих в Ізюмі – Синєгубов

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До 11 людей зросла кількість постраждалих в Ізюмі – Синєгубов
Фото: t.me/synegubov

Станом на 16:23 вівторка кількість постраждалих внаслідок масованого авіаудару по Ізюму зросла до 11, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"8 людей зазнали поранень, ще троє отримали гостру реакцію на стрес. Госпіталізували трьох постраждалих, їній стан – середньої тяжкості", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, станом 11:43 цього дня по меддопомогу звернулося дев'ять постраждалих.

Джерело: https://t.me/synegubov/25700

#харківщина #обстріл #синєгубов
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