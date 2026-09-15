СБУ: викрито ще 7 "ухилятських схем", серед фігурантів – співробітники ТЦК та депутат міськради

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували 7 нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримали 10 організаторів оборудок у різних регіонах України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба інформує, що на Одещині військова контррозвідка СБУ викрила одразу двох співробітників районного ТЦК.

"Один з фігурантів – тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника військкомату, який за $3,5 тис. організував внесення недостовірних відомостей призовників до системи "Оберіг". Інший – стрілець того ж підрозділу, який за гроші обіцяв ухилянтам вплинути на керівництво режимного об'єкта, щоб "списати" клієнтів з військового обліку", – йдеться в повідомленні.

Обох зловмисників порізно затримано "на гарячому" під час одержання ними неправомірної вигоди.

У Донецькій області, за даними СБУ, на організації "схеми для ухилянтів" викрито депутата однієї з міських рад, який обіймає посаду голови лікарсько-консультативної комісії прифронтової громади.

Як з'ясувало розслідування, фігурант допомагав військовозобов'язаним оформлювати різні групи фіктивної інвалідності з подальшим отриманням відстрочки від мобілізації.

"Вартість такої "послуги" становила $7 тис.", – уточнюють у відомстві.

Крім цього, на Полтавщині затримано посадовця обласного ТЦК, який організував злочинну схему мобілізації військовозобов'язаних на "тилові" посади.

"За хабарі фігурант допомагав клієнтам прописати фіктивну історію хвороб з подальшим отриманням статусу придатних до служби у військових частинах без відправлення на передову", – зазначається у повідомленні.

У Черкаській області, за даними української спецслужби, СБУ заблокувала інформаційно-підривну діяльність одразу п'ятьох адміністраторів телеграм-каналів та вайбер-груп.

"Вони "зливали" місця роботи та маршрути руху мобільних груп правоохоронців і ТЦК в Уманському та Черкаському районах", – наголошують у спецслужбі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру.

Джерело: https://t.me/SBUkr/18624