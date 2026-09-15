Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Сумах окупанти вдарили по житловому сектору, постраждала дитина – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупаційні війська завдали удару по житловому кварталу в Сумах – палали житловий будинок та господарська споруда, наразі відомо про одну постраждалу дитину, інформація щодо кількості травмованих уточнюється, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Сумах росіяни вдарили по житловому сектору: постраждала дитина", – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм.

Повідомляється, що внаслідок атаки палали житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74843

#дитина #атака #суми
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НАБУ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми розкрадання в "Укрнафті" до її націоналізації майже на 3 млрд грн

НАБУ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми розкрадання в "Укрнафті" до її націоналізації майже на 3 млрд грн

Київ. 15 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чо…

Читати
Одного із керівників відомої політсили та ексзаступника голови ДСНС викрито на намаганні організувати низку терактів – СБУ

Одного із керівників відомої політсили та ексзаступника голови ДСНС викрито на намаганні організувати низку терактів – СБУ

Служба безпеки України повідомляє про викриття одного з керівників відомої політичної сили, назву якої не вказує, та колишнього заступника голови Дер…

Читати