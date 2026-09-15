У Сумах окупанти вдарили по житловому сектору, постраждала дитина – ДСНС

Російські окупаційні війська завдали удару по житловому кварталу в Сумах – палали житловий будинок та господарська споруда, наразі відомо про одну постраждалу дитину, інформація щодо кількості травмованих уточнюється, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Сумах росіяни вдарили по житловому сектору: постраждала дитина", – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм.

Повідомляється, що внаслідок атаки палали житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74843