Уряд готує резервні маршрути логістики у прифронтових областях – Зеленський

Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, зокрема передбачено алгоритми комбінування залізничних та автобусних маршрутів, повідомив президент Володимир Зеленський після проведення Ставки Верховного головнокомандувача.

"Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також на Ставці обговорювалися виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами ЄС та Молдовою.

Окремо під час Ставки розглянули спроможності "Укрзалізниці" проводити ремонти рухомого складу та питання постачання обладнання.

"Оновили завдання і для захисту визначених об'єктів критичної інфраструктури – деталі непублічні. Вдячний Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи Ставки", – зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20880?single=