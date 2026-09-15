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Глава МВС: за час роботи застосунку екстренної допомоги "112 Ukraine" опрацьовано вже 23 тис. викликів

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Глава МВС: за час роботи застосунку екстренної допомоги "112 Ukraine" опрацьовано вже 23 тис. викликів

Оператори застосунку екстренної допомоги "112 Ukraine" опрацювали більше 23 тисяч викликів від громадян за дев'ять місяців роботи, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Дев'ять місяців тому МВС запустило застосунок "112 Ukraine". Його мета – зробити виклик екстреної допомоги ще надійнішим і доступнішим. За допомогою застосунку можна викликати усі необхідні екстрені служби через мобільний інтернет або Wi-Fi", – зазначив міністр в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, це особливо важливо, коли людина перебуває в укритті, або коли через аварії та перебої в роботі мережі слабкий сигнал стільникового зв'язку.

Також, як нагадав глава МВС, "112 Ukraine" дозволяє звернутися до оператора жестовою мовою – за допомогою відеозв'язку.

"За час роботи застосунку його встановили понад 679 тисяч разів, а оператори опрацювали більше 23 тисяч викликів від громадян", – повідомив Вигівський.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/282

#звернення #мвс #застосунок
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