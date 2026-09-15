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Зеленський: відчутно посилимо РЕБ для захисту критичної інфраструктури та збільшимо обсяг закупівель

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Зеленський: відчутно посилимо РЕБ для захисту критичної інфраструктури та збільшимо обсяг закупівель
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна відчутно посилить складову радіоелектронної боротьби (РЕБ) та збільшить обсяг закупівель для захисту критичної інфраструктури й логістики від російських ударів, повідомив президент Володимир Зеленський після проведення Ставки Верховного головнокомандувача.

"Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, відповідні питання обговорювалися під час засідання Ставки, зокрема контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики.

"Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів", – зазначив президент.

Також буде переформатовано роботу визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20880

#ставка #реб #президент #війна
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