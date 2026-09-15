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В Солом'янському районі Києва БПЛА влучив у гаражний кооператив – Кличко

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На території Києві зафіксовано влучання БПЛА, ще один впав на відкриту територію, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі влучання на територію гаражного кооперативу. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Кірм того, повідомив він, за іншою адресою у Солом'янському районі БПЛА впав на відкриту територію.

У цьому ж районі, за повідомленням мера в телеграмі, зафіксовано падіння уламків БпЛА у подвір'ї житлового будинку.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7505

https://t.me/vitaliy_klitschko/7506

https://t.me/vitaliy_klitschko/7507

#київ #падіння #бпла
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