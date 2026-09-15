В Солом'янському районі Києва БПЛА влучив у гаражний кооператив – Кличко

На території Києві зафіксовано влучання БПЛА, ще один впав на відкриту територію, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі влучання на територію гаражного кооперативу. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Кірм того, повідомив він, за іншою адресою у Солом'янському районі БПЛА впав на відкриту територію.

У цьому ж районі, за повідомленням мера в телеграмі, зафіксовано падіння уламків БпЛА у подвір'ї житлового будинку.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7505

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