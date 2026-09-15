Суддю з Дніпропетровська засудили до 11 років за хабар у $15 тис – САП

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду постановив 15 вересня залишити без змін вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 27 березня 2023 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 2 листопада того ж року, якими колишнього суддю Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Андрія Леонова визнано винуватим у проханні надати $30 тис та фактичному одержанні $15 тис неправомірної вигоди за винесення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало в нього на розгляді.

"Леонова визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції Закону №° 889-VIII від 10.12.2015), та засуджено до 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна", – повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у вівторок.

Зазначається, що Верховний суд, заслухавши доводи сторін, підтвердив позицію прокурора САП та відхилив касаційну скаргу сторони захисту. Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4342