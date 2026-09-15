АП ВАКС залишила під вартою фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила в силі ухвалу суду про застосування щодо фігурантки справи "Карфаген" Єлизавети Івахненко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн.

"Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду…постановила: апеляційні скарги захисників підозрюваної Івахненко Єлизавети… залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду – без змін", – йдеться в ухвалі АП ВАКС.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, Івахненко фігурує в матеріалах справи "Корфаген" як "Муза" і є співмешканкою ключового фігуранта справи – заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

На судовому засіданні ВАКС Івахненко визнала факт знайомства із Кропивою, але не уточнила характер їхніх стосунків. Також підозрювана зазначала, що її затримали у Львові біля залізничного вокзалу. Суду Івахненко пояснила, що "їхала на відпочинок".

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Івахненко: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн.

Напередодні, 6 вересня, ВАКС обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн. Станом на сьогодні АП ВАКС ще не винесла рішення за результатом розгляду апеляції на цю ухвалу.

НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення, президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада надала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас, вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, – послався на те, що виїхав у відрядження. За уточненням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

За словами Кравченка, він виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WUI19KbLtH0