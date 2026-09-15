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Фінляндія ухвалила виділення пакету допомоги Україні на EUR290 млн – Стубб

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Фінляндія ухвалила виділення пакету допомоги Україні на EUR290 млн – Стубб
Фото: https://www.pap.pl

Фінляндія у вівторок, 15 вересня, ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету оборонних матеріалів на суму EUR290 млн, повідомив президент країни Александер Стубб.

"Україна готується до майбутньої зими і потребує всієї підтримки, яку ми можемо надати. Сьогодні Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету оборонних матеріалів на суму 290 млн євро. Пакет включає обладнання, яке терміново потребує Україна", – написав Стубб в соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна вже п'ятий рік веде оборонну боротьбу.

"Ми підтримуємо Україну, бо це морально правильно, а також тому, що йдеться про безпеку всієї Європи – а отже, і про безпеку Фінляндії", – зазначив Стубб.

Джерело: https://x.com/alexstubb/status/2099820578576179201

#фінляндія #фіндопомога #стубб
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