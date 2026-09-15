Дев'ять країн ЄС відклали запровадження біометричного контролю EES – ЗМІ

Дев'ять країн Євросоюзу ухвалили рішення відкласти запровадження біометричного контролю на кордоні в рамках запуску автоматизованої системи в'їзду/виїзду (EES) на невизначений термін, повідомляє The Independent.

"Влітку мандрівники зіткнулися з довгими чергами в аеропортах Євросоюзу, спричиненими запуском біометричної системи в'їзду/виїзду. У зв'язку з цим Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Мальта, Португалія, Італія та Швейцарія відклали запровадження нового механізму, щоб забезпечити безперебійне перетинання туристами кордонів", – пише видання.

Як зазначає газета, система EES була запущена в жовтні 2025 року, і очікувалося, що вона повністю запрацює у квітні цього року. Згодом країнам надали 150-денний пільговий період, протягом якого вони могли скасувати перевірки, щоб уникнути колапсу в аеропортах.

"Незважаючи на те, що пільговий період закінчився 6 вересня, дев'ять країн заявили Єврокомісії, що не запроваджуватимуть механізм, доки технології та програмне забезпечення для біометричного контролю не працюватимуть належним чином", – пише The Independent.

При цьому відстрочка щодо запровадження біометрії не діє на терміналі Eurostar у Брюсселі та в порту Антверпена, в аеропорту Франкфурта-на-Майні та в "Схіпхолі" в Амстердамі.

У свою чергу, керівництво авіакомпаній та аеропортів ЄС також вважає, що запуск біометричного контролю на кордонах необхідно відкласти щонайменше до квітня 2027 року. За цей час заплановано збільшити штат співробітників та забезпечити ефективне функціонування EES.

Автоматизована система в'їзду/виїзду (EES) спрямована на контроль осіб, які прибувають до країн Шенгенської угоди з третіх країн, зокрема з Росії. Йдеться про поїздки тривалістю не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

Під час першого в'їзду до Шенгенської зони у мандрівників із третіх країн, зокрема росіян, збиратимуться біометричні дані. Прикордонники збережуть усі особисті дані у цифровому файлі, а замість звичного штампа в паспорті документ необхідно буде просканувати в електронному кіоску. Система сама визначить, чи реєструвався турист раніше.

Під час наступних поїздок всередині країн Шенгенської угоди біометричні дані не перевірятимуть. Усі дані в базі Entry/Exit System зберігаються три роки, після чого їх потрібно буде оновити.

Джерело: https://www.independent.co.uk/bulletin/news/eu-ees-biometric-border-delay-b3049490.html