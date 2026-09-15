РФ з початку повномасштабного вторгнення знищила понад 500 залізничних локомотивів – Сибіга

РФ продовжує систематичні атаки, спрямовані на порушення логістичних процесів по всій Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Минулої ночі під час російського удару по залізничній інфраструктурі поблизу польського кордону у Волинській області України було безпосередньо уражено ще один локомотив. З початку повномасштабного вторгнення російські атаки пошкодили або повністю знищили понад 500 локомотивів – більше половини з них лише цього року", – повідомив міністр в соцмережі Х.

Він наголосив, що українська залізниця забезпечує рух країни. Вона дає змогу швидко евакуювати цивільне населення з прифронтових районів, транспортувати необхідні вантажі та забезпечувати перевезення зерна та інших життєво важливих товарів по всій країні.

"На тлі щоденних атак на нашу залізницю вона стала ключовою системою для економічної та соціальної стабільності українського народу та міст. Щоб зберегти цю життєво важливу артерію, Україна терміново потребує заміни. Ми закликаємо всіх наших партнерів терміново допомогти нам у пошуку локомотивів, сумісних з колією шириною 1520 мм, а також у фінансуванні для прискорення закупівлі нових", – закликав Сибіга, додавши, що підтримка стійкості української залізниці допоможе запобігти гуманітарній кризі та зміцнити українську стійкість у складних умовах повномасштабної війни.

Як повідомлялося, через атаки РФ за весь 2025 рік та перший квартал 2026 року пошкоджено 209 локомотивів АТ "Укрзалізниця".

До війни, у квітні 2021 року, в експлуатації компанії перебувало 1532 локомотива, в тому числі 749 електровозів та 783 тепловоза. В резерві було 222 електровози, в тому числі 109 вантажних і 113 пасажирських, та 223 тепловози, з яких 66 – тепловози, призначені для обробки вантажних поїздів, сім – для пасажирського сполучення, 150 – маневрові локомотиви.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2099822819546652814