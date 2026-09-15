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Зеленський: визначили пріоритетні цілі та необхідний обсяг засобів для подальших військових операцій

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Зеленський: визначили пріоритетні цілі та необхідний обсяг засобів для подальших військових операцій
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим визначили наступні пріоритетні цілі для військових операцій, необхідний для цього обсяг засобів та заходи підготовки.

"Говорили також про наші подальші військові операції, нашу далекобійність. Вдячний Міністерству оборони України за ґрунтовний підхід до забезпечення операцій. Разом з Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

За його словами, результати українського далекобійного впливу на російську нафтову основу війни є "достатньо вагомими" та додають необхідного потенціалу дипломатії.

Окремо Зеленський повідомив про успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. "Шахед" був успішно уражений, однак розробникам ще необхідно доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час", – повідомив глава держави.

Водночас він заявив, що Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити дотримання Росією в реалізації її деескалаційних кроків щодо української критичної інфраструктури "довгостроково й надійно".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20876

#війна #deepstike #хмара #драпатий #зеленський
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