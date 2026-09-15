Ексмер Рахова, який був у міжнародному розшуку, екстрадований до України з Румунії – прокуратура

Ексмер міста Рахів Закарпатської області, який майже три роки перебував у міжнародному розшуку та двічі затримувався в країнах ЄС, екстрадований в Україну з території Румунії, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"10 вересня 2026 року його передали українській стороні в пункті пропуску "Порубне" на українсько-румунському кордоні. Екстрадицію забезпечено у взаємодії Офісу Генерального прокурора, Закарпатської обласної прокуратури та компетентних органів Румунії", – йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

За даними відомства, після доставки в Україну суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас, як наголошується в повідомленні, чоловіку визначено альтернативу – заставу близько 333 тис. грн.

"Прокуратура вважає такий розмір застави недостатнім, зважаючи на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. У зв'язку з цим рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку", – зазначають у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що наприкінці 2025 року ексмера затримали в Чехії та заборонили залишати територію країни. Однак згодом він опинився в Румунії, де його затримали повторно.

За матеріалами слідства, експосадовець може бути причетний до завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. "За документами, роботи виконали в повному обсязі, однак експертиза встановила невідповідність фактичних обсягів та вартості виконаних робіт задекларованим", – уточнюється в повідомленні.

Експосадовцю заочно повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні – за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/40212