НАБУ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми розкрадання в "Укрнафті" до її націоналізації майже на 3 млрд грн

Київ. 15 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми розкрадання нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", реалізованої до націоналізації компанії у 2022 році.

"За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн", – йдеться у повідомленні НАБУ в Телеграм-каналі.

Як прокоментував зі свого боку народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі, НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесмену Михайлу Кіперману, колишньому голові правління "НПК-Галичина" Богдану Барадному, співвласнику ТОВ "Рожнятівнафта" Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ "Укрнафта" Феліксу Луньову.

Те, що підозра вручена Кіперману, підтвердили джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в антикорупційних органах. Як зазначає НАБУ, злочинна схема реалізовувалася, зокрема, в 2017-2020 роках, і за даними з відкритих джерел, посаду віцепрезидента з питань переробки та торгівлі "Укрнафти" тоді обіймав саме Луньов.

НАБУ уточнює, що учасники схеми такі: організатор вищого рівня – один з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України, організатор нижчого рівня – акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності, голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Як зазначає НАБУ, щодо колишнього віцепрезидента "Укрнафти", який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру, і документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародної співпраці.

Згідно з матеріалами слідства, схема полягала в тому, що спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії, а надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Як інформує НАБУ, на певному етапі розслідування детективи бюро виявили факти витоку відомостей, що становили його таємницю, зокрема інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії, які передавалася довіреній особі організаторів злочину.

НАБУ припускає, що до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.

Як повідомлялося, АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до трійки лідерів за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/4196