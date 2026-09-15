ВАКС продовжив процесуальні обов'язки Єрмаку, але без носіння браслету

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, підозрюваного у легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, та причетності до елітного будівництва. За медичними показами Єрмак буде без електронного браслета.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України строком на 60 днів", – йдеться в повідомленні ВАКС на сторінці у Фейсбук у вівторок.

За інформацією ВАКС, підозрюваний має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; не відлучатись за межі раніше встановлених населених пунктів; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами (іншими підозрюваними у провадженні та свідками) з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Водночас, згідно з повідомленням суду, обов'язки щодо носіння електронного браслета продовжені не були.

"Окремо зазначимо, що відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров'я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов'язку", – пояснюють у ВАКС.

Як повідомлялося, НАБУ і САП вручили підозру Єрмаку 11 травня 2026 року у справі про легалізацію майже 460 млн грн (близько $9 млн). Прокуратура повідомила про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Йдеться про будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом. За даними слідства, гроші на будівництво могли надходити з корупційних схем та розкрадань у компанії "Енергоатом". Окрім Єрмака, у справі також фігурують колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але ВАКС визначив її у розмірі 140 млн грн. 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн. На нього також покладено низку процесуальних обов'язків, серед яких – носіння електронного браслета. Захист Єрмака наполягав на повній необґрунтованості підозри.

21 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляцію сторони захисту і залишила без змін обраний судом першої інстанції запобіжний захід.

У червні ВАКС відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Єрмака щодо зміни запобіжного заходу, а саме скасуванні обов'язку носіння електронного засобу контролю. В серпні ВАКС пом'якшив йому запобіжний захід, дозволивши виїжджати з Києва та Київської області до низки інших регіонів, втім знову не підтримав прохання захисту зняти з Єрмака електронний браслет.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1372182991696469&id=100067143425286&mibextid=wwXIfr&rdid=gEehgZX8ug0CxYcH