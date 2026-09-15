Рада планує запровадити кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними картками

Верховна Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за незаконне набуття чи передачу платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації, а також за доступ до банківських рахунків чи електронних гаманців з метою шахрайства.

За відповідний президентський законопроєкт №16013 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами й банківськими рахунками у першому читанні проголосували 299 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Законопроєкт, зокрема, пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 200¹ "Передача, одержання, придбання, зберігання та інше набуття платіжних інструментів для вчинення кримінального правопорушення". Нова стаття встановлює кримінальну відповідальність за передачу, одержання, придбання, зберігання та інше набуття платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації, а також надання чи отримання доступу до них або до банківського/платіжного рахунку, електронного гаманця з метою вчинення шахрайства чи іншого кримінального правопорушення.

Стаття 200¹ передбачає штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за передачу платіжного інструменту, індивідуальної облікової інформації чи надання доступу до них або до банківського/платіжного рахунку, електронного гаманця з метою вчинення іншими особами шахрайства чи іншого кримінального правопорушення.

Одержання, придбання, зберігання чи інше набуття платіжного інструменту, індивідуальної облікової інформації іншої особи, отримання доступу до них або до банківського/платіжного рахунку, електронного гаманця, їх передача, збут чи перевезення з метою вчинення шахрайства або іншого кримінального правопорушення карається штрафом від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Дії, передбачені цією статтею, вчинені повторно або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

У 2026 році розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян становить 17 грн.