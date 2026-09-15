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Сибіга про обстріл данського військового вертольота: РФ продовжує спроби дестабілізувати Європу

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Сибіга про обстріл данського військового вертольота: РФ продовжує спроби дестабілізувати Європу
Фото: МЗС України

Україна висловлює повну підтримку Данії у зв'язку з провокаційними та неприйнятними діями РФ, зокрема, атакою на данській військовий вертоліт, та готова долучитися до посилення захисту Європи від російських загроз, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Москва продовжує свої спроби дестабілізувати Європу, а не лише Данію. Необхідні спільні та рішучі дії, і Україна готова долучитися до всіх зусиль, спрямованих на посилення захисту Європи від російських загроз", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, вертоліт "Феннек" Військово-повітряних сил Данії зазнав обстрілу двома сигнальними ракетами. За інформацією Командування оборони Данії, ракети випустив російський фрегат, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2099803130909122806

#данія #росія #провокація #сибіга
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