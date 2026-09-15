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"Енергоатом" повністю оплатив ПСО за 8 міс. 2026р. – майже на 154 млрд грн

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"Енергоатом" повністю оплатив ПСО за 8 міс. 2026р. – майже на 154 млрд грн
Фото: t.me/svyrydenkoy

НАЕК "Енергоатом" у повному обсязі виконало спеціальні обов'язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (ПСО), спрямовані на її здешевлення, покривши 100% вартості послуги за січень-серпень 2026 року майже на 154 млрд грн (з ПДВ).

"За вісім місяців 2026 року товариством було сплачено за послугу ПСО 153 млрд 812 млн грн (з ПДВ). Заборгованості перед АТ "Гарантований покупець" за послугу ПСО немає", – йдеться в повідомленні "Енергоатома" у вівторок.

Як повідомлялося, загалом за роки повномасштабної війни РФ проти України, з 2022 по 2025 рік, "Енергоатом" сплатив за послугу ПСО понад 528,900 млрд грн (з ПДВ).

"Енергоатом" у 2025 році оплатив ПСО на 168,546 млрд грн і перерахував до державного бюджету понад 44,5 млрд грн.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 квітня 2026 року №399-р "Питання річних загальних зборів АТ "НАЕК "Енергоатом" затвердив чистий прибуток у сумі 18 688 306 075 грн, згідно з консолідованою фінансовою звітністю товариства за 2025 рік. 50% суми прибутку в розмірі 9 344 153 037,5 грн уряд скерував на виплату дивідендів до державного бюджету.

Джерело: https://t.me/energoatom_ua/28187

#псо #оплата #енергоатом #енергетика
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