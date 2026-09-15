Одного із керівників відомої політсили та ексзаступника голови ДСНС викрито на намаганні організувати низку терактів – СБУ

Служба безпеки України повідомляє про викриття одного з керівників відомої політичної сили, назву якої не вказує, та колишнього заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які намагалися організувати в Україні низку терактів.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба інформує про запобігання серії резонансних терактів та замовному нападу, які планувалися в Україні. "За результатом багатоетапної операції повідомлено про підозру ексзаступнику голови Держслужби з надзвичайних ситуацій та його спільникам, що готували замах на життя громадського активіста", – йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають в СБУ, задокументовано злочини очільника Чернігівської обласної організації відомої політсили, який, переховуючись за межами України, організовував та фінансував теракти і підпали на заході та півночі України. "Встановлено, що учасники злочинної групи мали організувати підрив будівельного крана біля житлового комплексу у Чернігові", – уточнюють у відомстві.

Імена зловмисників і коли вони займали відповідні посади у повідомленні СБУ також не розкриваються.

Згідно з повідомленням, за задумом організаторів, після вибуху вантажопідіймач мав впасти на розташований поруч багатоквартирний будинок та цивільні авто і тим самим спричинити численні жертви серед місцевих жителів.

Для реалізації злочину фігуранти підшукували виконавців, використовуючи особисті зв'язки у кримінальному середовищі. "Насамперед цим займався ще один лідер угруповання, який діяв під виглядом керівника регіонального осередку відомої громадської організації", – інформують у Службі безпеки.

За результатами дій на випередження було проведено оперативну комбінацію, за допомогою якої вдалося "інтегрувати" підконтрольних осіб до складу злочинної групи та імітувати вибух.

"У такий спосіб співробітники СБУ запобігли ще одному теракту – підриву ТЦК на Прикарпатті, коли "виконавці" згідно з отриманими від організаторів інструкціями виготовили саморобну бомбу на основі пластиду та електродетонаторів, щоб потім закинути її у вікно адмінбудівлі", – наголошується в повідомленні.

За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області співробітникам СБУ вдалося імітувати вибух на території адмінбудівлі.

"Після цього експосадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду, які у 2024 році засудили його до 7 років тюрми за викрадення авто", – зазначають в СБУ.

Також, згідно з повідомленням, колишній топчиновник замовив замах на місцевого активіста – блогера з Чернігівщини, якому фігурант доручив прострелити кінцівки з вогнепальної зброї та облити сірчаною кислотою.

У межах контролю за вчиненням злочину замах, як і теракти з підпалами, було попереджено, а їхні організатори отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 (закінчений замах на вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 378 (готування до умисного знищення або пошкодження майна судді, вчинене шляхом підпалу чи вибуху); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Крім цього, як інформують в СБУ, заочно повідомлено про підозру "спонсору" угруповання – очільнику Чернігівського осередку політсили та його спільнику, які перебувають за кордоном.

Обох фігурантів планується оголосити у міжнародний розшук.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Джерела у правоохоронних органах уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про Олега Авер'янова, який 2015-2016 роках був заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, та Дмитра Нікітіна, який очолює Чернігівську обласну організацію партії ВО "Батьківщина".

Своєю чергою, Олег Авер'янов, який наразі є власником компанії-виробника спецавтомобілів "Пожмашина", заперечує пред'явлені йому злочини.

"Заявляю чітко й відповідально: усе, що сьогодні прозвучало на мою адресу, не відповідає дійсності. Жодних терактів, підпалів, замовлень на насильство чи замаху на будь-кого я не готував, не організовував і не фінансував. Це не мої методи – ні в бізнесі, ні в громадській діяльності, ні в житті", – написав він у Facebook у вівторок.

Він також зазначив, що нікуди не втікав і готовий до співпраці зі слідством.

"Я – тут. Я на місці, у своєму місті, поруч зі своєю родиною і своїм колективом. Нікуди не втікаю і не ховаюся. Я був і залишаюсь відкритим до співпраці зі слідством, готовий надати будь-які пояснення й документи та особисто відповісти на кожне запитання", – йдеться у дописі.

Авер'янов висловив переконання, що об'єктивне розслідування підтвердить його правоту.

"Прошу не робити поспішних висновків на основі гучних заголовків – за ними стоять живі люди, репутації, родини й підприємство, яке працює для наших людей і для України", – написав він.

Джерела:https://t.me/SBUkr/18615, https://www.facebook.com/oleg.ave/posts/pfbid0LicS37K7RqQSfDDk4hqj3ucSsgpN2m7AskJn5p9Y75MDmR6CeG6ovgPYbcXChpTrl