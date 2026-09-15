Учасники програми "Перезавантаження" УЧХ  завершили навчання

Учасники програми "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста (УЧХ) завершили навчання за десятьма професійними напрямами.

“В Одесі, Кропивницькому та Івано-Франківській області завершили навчання 88 учасників програми "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Учасники програми опановували флористику, масажні практики, швейну справу та перукарське мистецтво. Вони вчилися працювати у сфері проєктного менеджменту, дизайну інтер’єру, тестування програмного забезпечення, SMM, інтернет-маркетингу, бухгалтерського обліку та мікропідприємництва.

Нову професію отримали, зокрема, ветерани та люди, яким через війну довелося залишити свої домівки.

Курси поєднували теоретичні та практичні заняття, щоб учасники не лише здобули нові знання, а й навчилися застосовувати їх. Для них також проводили практичні та психологічні семінари з розвитку особистісних та професійних навичок.

Після навчання деякі з випускників уже змогли працевлаштуватися. Команда програми продовжує підтримувати зв’язок з учасниками, допомагаючи їм і надалі рухатися до професійної реалізації та втілювати власні плани.

Програма "Перезавантаження" реалізується за фінансової підтримки Швейцарського Червоного Хреста в Івано-Франківську й Кропивницькому та Німецького Червоного Хреста в Одесі.