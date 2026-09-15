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В Одеській області внаслідок удару по птахофермі загинула частина свійської птиці – обладміністрація

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В Одеській області внаслідок удару по птахофермі загинула частина свійської птиці – обладміністрація

Внаслідок удару ворога по території діючої птахоферми в Одеській області загинула частина свійської птиці, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено дах птахоферми, на якому встановлені сонячні панелі. Через удар виникла пожежа.

"Ворог завдав удару по території діючої птахоферми. Пошкоджено дах з сонячними панелями. Виникла пожежа. Частина свійської птиці загинула", – написав Кіпер у Телеграм-каналі у вівторок.

Наразі пожежу ліквідовано. Тривають заходи з усунення наслідків атаки.

#одеська #птахоферма #атака
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