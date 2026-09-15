Держспецтрансслужба захистила від дронів 2013 км логістичних шляхів – Міноборони

Держспецтрансслужба облаштувала антидроновий захист на 2013 км логістичних шляхів України, повідомила пресслужба Міністерства оборони в телеграм у вівторок.

Роботи з облаштування антидронового захисту найважливіших доріг проводяться з квітня 2025 року. "Паралельно підрозділи Держспецтрансслужби відновлюють покриття. 3 квітня 2026 року відремонтовано понад 600 км автомобільних шляхів", – йдеться у повідомленні.

У серпні було побудовано 214 км антидронового захисту та відремонтовано 130 км доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 ділянці їх завершено.

"Захищаємо важливі маршрути для безпеки людей і прискорення військової логістики", – зазначили в Міноборони.