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Держспецтрансслужба захистила від дронів 2013 км логістичних шляхів – Міноборони

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Держспецтрансслужба захистила від дронів 2013 км логістичних шляхів – Міноборони
Фото: Сумська ОВА

Держспецтрансслужба облаштувала антидроновий захист на 2013 км логістичних шляхів України, повідомила пресслужба Міністерства оборони в телеграм у вівторок.

Роботи з облаштування антидронового захисту найважливіших доріг проводяться з квітня 2025 року. "Паралельно підрозділи Держспецтрансслужби відновлюють покриття. 3 квітня 2026 року відремонтовано понад 600 км автомобільних шляхів", – йдеться у повідомленні.

У серпні було побудовано 214 км антидронового захисту та відремонтовано 130 км доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 ділянці їх завершено.

"Захищаємо важливі маршрути для безпеки людей і прискорення військової логістики", – зазначили в Міноборони.

#захист #бпла #логістика #антидронові_системи
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