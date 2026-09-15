СБУ запобігла теракту в Київській області, який спецслужби РФ готували "під чужим прапором"

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали ще одну спробу РФ здійснити теракт у Київській області: затримано місцеву безробітну, яка мала підірвати авто біля багатоквартирного житлового будинку в передмісті столиці.

"Як з'ясувало розслідування, рашисти дистанційно залучили жінку до співпраці, видаючи себе за співробітників Служби безпеки України та Національної поліції України", – повідомляється в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

За даними відомства, спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти. "Після цього жінка отримала від ворога завдання: забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП)", – зазначається в повідомленні.

Після того, як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою, куратор з РФ доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП. "Далі рашист спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом", – уточнюють у відомстві.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ.

СБУ закликає громадян бути пильними і наголошує, що діє в законодавства та не ставить подібних завдань. "Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ: чат-бот "Спали" ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot, тел.: 1516, email: [email protected]", – зазначили в українській спецслужбі.