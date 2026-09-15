Донецька область спрямувала 17 млн грн на потреби Сил оборони – Філашкін

Рада оборони Донецької області на засіданні у вівторок, 15 вересня, схвалила рішення про виділення додаткових майже 17 млн грн на потреби підрозділів Сил оборони, які виконують бойові завдання на Донеччині, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Обговорили оперативну ситуацію на фронті, перебіг мобілізаційних заходів і поточні потреби військових. Окремо зосередилися на взаємодії підрозділів із районними та місцевими військовими адміністраціями. В умовах, у яких сьогодні тримається Донеччина, важливо без зволікань закривати запити наших захисників і спрямовувати кошти туди, де вони безпосередньо посилюють оборону. Продовжуємо підтримувати військові частини ресурсами області та працювати над тим, щоб необхідна допомога надходила вчасно", – написав Філашкін в Телеграм.